今（1日）是大年初一，各家百貨推出福袋活動吸引人潮搶喜氣，其中SOGO忠孝館慣例以現場購買商品福袋的方式，11點開幕前，忠孝館門口就有超過500位民眾排隊領號碼牌入場。其中8、9樓的福袋大獎高級人體工學椅、APPLE iPad8 10.2吋平板電腦32G，都不到10分鐘就被抽中。

SOGO董事長黃晴雯表示，福袋活動是SOGO的傳統，今年在疫情期間也有做好防疫工作，很感謝一早仍有這麼多顧客支持，尤其忠實顧客「葉先生」更是連續16年搶頭香捧場；SOGO福袋商品囊括3C商品、金飾等大獎，且初一到初六都有提供福袋，商品內容絕對物超所值。

SOGO忠孝館初一開門前湧入500人以上等候搶購福袋。（吳奕萱攝）

家住永和的36歲葉少軒先生，從大學時期就每年維持「儀式感」，到SOGO忠孝館排福袋，已連續16年搶頭香，今年除夕夜晚上8點鐘就到現場排福袋，除上廁所外都沒離開，今年抽到的「康寧鍋具」想要分享給媽媽使用；而葉少軒的朋友－31歲的林廷翰則排第2名，家住三重，抽到「膳魔師」鍋具。