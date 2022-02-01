德國經濟部指出，未能趕在截止日期前完成晶片供應商世創（Siltronic）售予台灣環球晶圓（GlobalWafers）的審查作業，導致這宗43.5億歐元（約新台幣1360億）併購案破局。

路透社報導，德國經濟部發言人說：「有鑒這起投資案的審查還牽涉到中國當局審視反壟斷配套措施，中方直到上週才完成作業，因此德方不可能趕在時限內完成全部審查所需的一切程序。」

環球晶於2020年11月宣布收購世創，先後通過美、台、韓及新加坡等監管機構同意，但仍待德、日及中國等監管機構的反壟斷審查。今年1月21日，中國市場監管當局表示會有條件批准這宗併購交易。

德國經濟部表示環球晶圓仍可再提併購，他們也會再執行投資審查。

環球晶董事長兼執行長徐秀蘭表示對這樣的結果「非常遺憾」，並說公司方面將「分析德國政府不決定的做法，並考量它對我們未來投資策略的影響」。

環球晶聲明指出，「對環球晶來說，歐洲仍是重要市場，仍會致力為這個地區客戶和人員服務」，還說未取得監管當局核准，將須支付世創5000萬歐元交易終止費。

環球晶圓是全球第3大半導體矽晶圓廠，世創排名第4，雙方結合後有望改變全球晶圓市場格局，成為世界第2大矽晶圓廠。環球晶去年取得世創多數股權，原盼購案能在2021年底完成。

徐秀蘭上週接受德國「商務日報」（Handelsblatt）訪問時說，若併購世創交易破局，他們可能會轉投資美國。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1110201