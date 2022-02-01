陳亞蘭、陳怡真在歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》放閃。（欣湉國際提供）

陳亞蘭到雲林福興宮參拜。（欣湉國際提供）

陳亞蘭到雲林福興宮參拜送特製春聯。（欣湉國際提供）

台視60週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》今（1日）在大年初一，同時也是二月份開端的第一天，由身兼製作與主演嘉慶君的陳亞蘭正式宣布於定檔2月24日台視晚間8點檔播出，並再曝光3支「接吻篇」、「跳海篇」、「打鬥篇」預告，只見陳亞蘭在「接吻篇」預告浪漫滿滿，折腰吻陳怡真，這也是她們倆搭配以來首次吻戲，絕對滿足觀眾期待，陳怡真羞喊：「完全不敢直視嘉慶君，電力太強大！」

陳亞蘭為這場吻戲笑說自己「微服出巡」埋伏網軍觀察網友喜好，發現網友喜歡看他們這對CP，於是在開展劇本時，就將此情節寫入，「也是嘉慶君體察民意的一種表現」！

陳亞蘭為強化嘉慶君勤政愛民的精神，選在除夕夜當晚，驅車南下雲林福興宮，派送特製的「嘉福同慶」春聯給上萬民眾，一步一腳印的方式陪伴民眾圍爐過好年，這同時也是該劇與宮廟文化結合的第一個宣傳行程。

談到有無與恩師楊麗花一起吃年夜飯？陳亞蘭表示：「提前與楊阿姨在台北家中圍爐，開吃不到1小時，大概只吃了兩口飯，就跟楊阿姨說擔心路途塞車，要提早南下雲林宣傳。」楊麗花叮囑愛徒忙於新戲宣傳，「龍體」一定要顧好，而陳亞蘭除送上「嘉慶君」春聯給恩師外，還有送上大紅包，感念栽培。

陳亞蘭吻陳怡真堪稱虎年開春閃光彈，誓言要閃瞎所有觀眾眼睛，其實他們曾在《忠孝節義》配對， CP感十足，在該劇「孝感動天」單元，「人鵝戀」愛得深植人心，受觀眾喜愛。陳亞蘭預告，此次在《嘉慶君遊臺灣》兩人將有感情線，有一點點虐心。而該劇預告也再次看見陳亞蘭飾演嘉慶君再展好身手，靠著一把扇子，擊退來找麻煩的敵手，預告也再次展現卡漫元素，飛簷走壁，躍上大船，讓人看得目不轉睛。