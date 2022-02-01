「喜花開」運用超過6萬片竹篾手工編製成「謝籃」，打造出130株搖曳生姿的謝籃喜花，沿著園區月河岸朵朵盛開，吸引遊客目光，成打卡拍照景點。（傳藝提供／王志偉宜蘭傳真）

大年初一出門走春，年味十足的「宜蘭傳藝園區」一早湧入走春遊客，至中午已逾2千人入園感受年節氣氛，文昌街「百福道」、月河畔「喜花開」都成了全新網美景點，2月1日年初一到5日初五，延長夜間營運到晚上8點。宜蘭縣民更有獨享優惠，年初一至年初六，只要憑身分證並說出通關密語「最有年味在傳藝」，即可免費入園。

今年過年宜蘭傳藝準備的多樣年味十足的活動，傳藝園區表示，傳統建築符號常見「虎豹獅象」，虎為四祥獸之首，且諧音為「福」，「百福道」是取自傳統百福圖的意象設計，在文昌街懸吊百餘個筆墨橫姿、變幻萬千的「虎」字，加上鮮豔虎斑紋氣球點綴，天晴時繽紛光影落在文昌街，行人漫步其中，感受福氣的薰陶與庇佑。

「喜花開」是藝術家林靖格的創作，以竹編工藝將竹堅韌耐久的特質轉化為溫暖柔美花型，運用超過6萬片竹篾手工編製成「謝籃」，打造出 130 株搖曳生姿的謝籃喜花，沿著宜蘭傳藝園區月河岸朵朵盛開，美不勝收。

園區布置充滿年味、藝文演出同樣精彩！大年初一至初五、邀請到歌仔戲名伶唐美雲歌仔戲閃耀青年團與人間國寶小咪老師領銜演出精彩夜秀「慈降太平」，並由唐美雲擔任主持人，農曆春節、全台僅此一檔！

大年初一到初六（2月1日6日），宜蘭縣民出示身分證件，工作人員在旁「提示」春節限定的關密語，說出「最有年味在傳藝」便可免費入園。

傳藝園區也提醒，遊客入園除實聯制、戴口罩、量體溫、手部消毒，園區一天至少5次的園區定時清消，園區內有大量的綠地和戶外空間可供遊客休憩，讓遊客安心安全，來傳藝走春過新年。