《一個屋簷下》眾星重聚「帳篷」互抖私下真面目。（台視提供）

台視、三立八點檔《一個屋簷下》為了迎接農曆新年，在2月2日大年初二推出特別企劃《一個帳篷下》，邀請周宜霈(大牙)、周孝安、米可白、盧彥澤、林筳諭(勇兔)、何宜珊、陳玹宇及于晴，將場景拉到露營區，透過遊戲以及做菜互動，帶觀眾一窺幾位主要演員私下真實面目。演員們在殺青之後暌違7個月再度聚首，大牙笑說：「感覺大家都沒變，默契依舊很好，似乎沒有分開過一樣。」

大牙身穿一席白色亞麻飄逸洋裝，渾身散發公主氣息，以夢幻姿態出現在露營區，她笑說：「是以角色個性出發，想說文琪這麼假掰，這種場合應該會打扮得這麼浮誇。」周孝安也回想起拍攝的甘苦，因為角色是成功企業人士，總是以3件式西裝現身，剛好又在夏天拍攝，所以過程中共中暑3次、相當辛苦。和大家許久未見，笑說很怕米可白不想看到他，因為他總是愛吐槽對方，米可白說：「有一次早上起床抱狗結果閃到腰，那天還要演借酒澆愁讓周孝安來安慰我的戲，但腰真的好痛喔！」周孝安說：「看她表情這麼痛苦很心疼，但那個表情又好好笑、好出戲。」

在最新《一個屋簷下》劇情中，于晴不滿林筳諭和楊子儀一鼻孔出氣，為了抗議半夜偷偷離家出走，讓後媽林筳諭頭疼不已。林筳諭和于晴戲中雖然劍拔弩張，但戲外默契不錯，和大家聯手做出一整桌好菜，林筳諭爆料，別看于晴這樣身材纖細，其實私下食量超大，因為劇裡很多家庭聚餐的戲，只要上了餐桌，于晴都可以吃掉5碗飯，「所以後來劇組都會多準備很多白飯，連荷包蛋也會多準備。」于晴不好意思笑說：「因為太貪吃，最後劇本還加了『最愛吃白飯，再多給我一碗』的台詞。」。

陳玹宇在《屋簷下》飾演家中最小的弟弟，他在節目中抽到豪華食材包，但不會料理，央請大家一起幫忙，周孝安和盧彥澤兩人挺身張羅大夥的午餐，分工將桌上食材化做道道佳餚，不一會功夫就吃個精光。飾演「陳文玲」的何宜珊還帶了一瓶啤酒給大家小酌，大哥周孝安大讚小妹貼心，並一致投票好評最好吃的是盧彥澤的蒜頭雞湯，盧彥澤也透露：「平常我就經常做菜，都是做給老婆吃的。」