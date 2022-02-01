新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增44例境外移入，其中馬來西亞有20例，以及本土個案16例，除了既有的幾起群聚案，昨一名南下高雄、感染源不明的國中生（案18905），他爸爸（案18942）也接續確診，這位爸爸1月10日入境台灣，期滿採檢陰性後，25至30日都在高雄活動，2人的足跡都還在調查中。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土個案為7男、9女，介於未滿5歲至60多歲，其中有10人在隔離期間陰轉陽。16例本土個案中，高雄佔9例、桃園佔7例。

莊人祥表示，高雄的9例中，礁溪長榮酒店及諾貝爾幼兒園相關有6例，包含2對母子、1名幼兒園學生、1名學生的哥哥。另高雄港群聚案，則新增2名個案同住家屬確診，都是同一個案的小孩，為一對姐弟。

此外，高雄今也新增1名感染源待查個案，為昨日確診國中生（案18905）的爸爸（案18942）。該國中生1月25日離開新北，與家人到台中玩，26日到高雄與爸爸會合，今日爸爸接續確診。

莊人祥說明，這位爸爸曾在1月10日入境，入境後在高雄防疫旅館檢疫，23日期滿前採檢陰性，25至30日都在高雄活動，目前爸爸和小孩的足跡都還在調查中。

至於桃園新增的7例，其中大溪物流公司群聚有4例，包括3名員工、1名員工家人，累計確診增至6人。莊人祥表示，目前已安排該公司343人接受採檢，除了3例員工，其他都是陰性，並陸續採檢中，已匡列該公司207人居家隔離。除此之外，桃園今日亦新增加貝爾幼兒園群聚1例，為個案的保母，以及亞旭電腦移工2例。

境外移入個案方面，今日新增44例，為33例男性、11例女性，介於未滿5歲至50多歲，分別自馬來西亞（20例）、美國（6例）、英國（3例）、日本（2例）、波蘭、菲律賓、越南、巴西、印度、巴拿馬、瑞典及法國（各1例）移入；另5例調查中。截至目前，國內共累計1萬8850例確診、127例空號、851例死亡。