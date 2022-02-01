由於無法獲得德國政府核准，矽晶圓大廠環球晶併購德國同業世創（Siltronic）宣告破局，依據雙方協議，環球晶還必須支付5000萬歐元（約新台幣15億）的交易終止費，形同「人財兩失」的慘況，此事引起網友們熱烈討論，有內行人想到台積電可能赴德國設廠的事情，直呼，「不妙了，這樣台積電還敢去嗎？環球晶根本被仙人跳。」

環球晶先前已經取得此收購案所需之其他國家的同意，然而從2020年底開始，德國展開長達14個月的漫長審查，最終在交易截止日前（1月31日）宣布不予通過，而依照環球晶與世創的商業合併協議規定，環球晶必須支付世創高達5000萬歐元（約新台幣15億）的交易終止費。

原先有專家預估，若環球晶順利收購世創，將成為僅次於龍頭日本信越（Shin Etsu）的全球第二大矽晶圓廠，未來甚至有機會超車成為矽晶圓的世界一哥。

環球晶收購世創失敗引起《PTT論壇》網友們熱議，許多人認為，屆時台股開盤，環球晶股價勢必受到衝擊，「哇，沒買到還倒賠15億，崩崩」、「股價900到770只是前菜，準備上主菜到400囉」、「應該是要來幾根跌停」、「歐洲最愛搞事了，不意外」、「笑死，還要付15億，根本被仙人跳。」

此外，有內行人想到台積電有意赴德國設廠，希望以此事為鑑，喊話三思而行，「gg去德國早晚被婊」、「不妙了，這樣台積電還敢去嗎？環球晶根本被仙人跳」、「拒絕環球晶之後，接下來會不會是施壓偷gg技術」、「台積真的不要去歐洲」、「台積電還敢去歐洲嗎。」

至於台積電可能赴德國設廠的計畫，最早是董事長劉德音去年7月在股東會提到，將應德國政府之邀，將認真評估至德國設廠，但仍屬於非常早期的階段，年底歐亞業務資深副總經理何麗梅再透露，雙方接觸都還在非常早期階段，補助細節皆尚未討論。