知名前主播劉芯彤日前在臉書表示，習俗規定出嫁女兒不能在除夕回娘家，不過自己從不遵守傳統，接著提到群組中的已婚女性們，為了在年節啟動「好媳婦」模式，可以說是哀鴻遍野，不過自己倒是因為疫情關係，不用跟婆婆吃團圓飯，讓她直呼：「危機解除了」。

劉芯彤表示群組中已婚女性們，紛紛在年節啟動「好媳婦」模式，不過卻抱怨聲四起，像有人抱怨婆婆都在最後一刻才決定要買什麼年菜，有人表示婆婆規定過年要全家人聚在一起，不能有人提前離開，否則沒有團圓的感覺，更有人無奈表示把公婆當成一般客戶對待。忍一忍就過去了，明顯感受到哀鴻遍野的氛圍。

劉芯彤表示群組已婚女性在年節啟動「好媳婦」模式，已經抱怨聲四起。（劉芯彤臉書）

看見大家怨聲載道，讓劉芯彤感到今年有些幸運，由於疫情日趨嚴重，婆婆表示為了各自保護好自己，就不一起過年，讓她鬆口氣直呼結婚5年來，第一次要跟婆婆吃團圓飯的危機解除，強調一定是上輩子燒了很多好香，才能遇上這麼明理的婆婆，接著開玩笑表示：「我如果在群組表示今年在台北過年不用回婆家，肯定成為這群好媳婦的頭號公敵」。

對此，許多粉絲同感表示：「各家婆婆都很恐怖，看起來以後跟男朋友交往時，連婆婆也要一起交往，免得踩雷」、「希望這群好媳婦以後也能成爲好婆婆」、「做兒子的夾在中間也是很痛苦滴，有生兒子的以後當婆婆就知道」。