農曆春節9天連假今天來到初一，已經過了3天，然而有網友感嘆，台灣過年一比一年沒年節氣氛，回憶小時街上賣春聯、放過年歌曲、放鞭炮這些景象都漸漸消失，文PO出後許多人都感同身受，指出年味變淡的關鍵原因，認為是長輩不在，年味就越來越少了。

一名網友日前在PTT發文指出，不知為什麼一年比一年沒過年氣氛？記得小時候快到過年前街上都超有過年節氛圍，紅色春聯、過年歌曲、放鞭炮隨處可見，雖然年夜飯、親戚串門拜年、穿新衣戴新帽一樣都沒少，但長越大卻覺得越來越沒年節氣氛，都快比不上中秋節烤肉，好奇為何過年氣氛消失了。

對於年味減少，網友們也超有感，紛紛留言：「一年不如一年，真的越來越不熱鬧」、「今年感覺更慘，疫情要減少群聚，感覺很多聚餐都會取消」、「現在還沒聖誕節跟跨年有氣氛」、「阿公阿媽不在，就差不多結束了」、「都在輪班阿，對社畜來說就真的沒過年」。

其中有人就點出年味變少的關鍵原因，「因為你長大變成發紅包的人」、「年紀開始越長之後，家裡長輩也會過世，又不生小孩的人又多，年味就越來越少了」、「真的，爺爺奶奶不在年味就少了，過年親戚感情也沒多好聚在一起都好假」。