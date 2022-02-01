大馬女神林明禎臉蛋姣好又有32E上圍和ㄦ字腰，被外界封為「真人版娜美」，光是IG就擁有123.6萬粉絲，但她卻在近日的訪問中，感嘆自己都沒有桃花，並分析台灣、香港和馬來西亞3地男生的普遍性格。

非常喜歡演戲的林明禎，最近把主力放在拍電影，連續4年都在香港有作品，人氣相當高。日前她為宣傳香港賀歲片《飯戲攻心》受訪，聊到劇中角色的愛情觀，坦言和自己滿不像的，根據《香港經濟日報》報導，林明禎自認保守、慢熱、被動，沒有足夠勇氣投入每一段關係，更慘的是桃花還枯萎，忍不住感嘆：「真的沒有追求者！不知道是因為工作關係，還是我接觸到的人的關係，目前是沒有的。」不過，林明禎說雖然現在過得充實，但未來遇到喜歡的對象，會好好把握。

除了分享感情觀，林明禎也分析馬來西亞、台灣跟香港男生的優點，表示香港男生比較直接、熱情，自己很喜歡；馬來西亞男生較有風度、傳統；至於台灣男生則較含蓄、慢熱，三個地方因文化和生活習慣造就出不同的優點。

林明禎目前最轟動的一段戀情，就是2018年和張軒睿的1個月短命戀，當時小倆口在華山大草原約會被拍，張軒睿大方認愛，未料不到一個月就火速分手，傳林明禎認為張軒睿「沒guts」，但女方事後在社群平台PO文強調「面對各式各樣的傳聞，我自始至終保持沈默，努力沉澱自己的心情，不想說傷害任何人的話。」隨後又在IG發文「沉默不代表沒底線」，並附上一張寫著「沒有一句是實話」的圖，暗示外界對兩人戀情的解讀有誤。