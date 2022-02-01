今（1）天是大年初一，新北市長侯友宜在臉書表示，一大清早人煙稀少，行經平常就會前往祈福的福德宮時，特別進到裡頭為全台灣每一個人祈福，也說「希望外甥（納豆）能夠早日康復，回到他熱愛的舞台」。

侯友宜在臉書發文表示，一大清早，許多人因除夕守歲還在熟睡中，新北街頭人煙稀少，行經每每經過都會進入祈福的福德宮，發現裡面也空蕩蕩沒幾個人，因此就順道下車入內訪視廟方的防疫作為，並在靜謐中雙手合十，點一炷香為新北市民向守護鄰里的土地公祈福，也祈願家人健康平安，「尤其希望外甥能夠早日康復，回到他熱愛的舞台」。

侯友宜表示，去年一整年歷經了好幾波疫情，即使跨過農曆年了，變化多端的疫情還沒有完全遠離我們，但他也說雖然挑戰還在，相信在大家齊心努力下一切都能否極泰來。侯友宜指出，習俗有一說，是正月初一開正這天的祈福最有機會實現，而在金虎年的開端，他最大的心願就是希望所有人都能健康平安。