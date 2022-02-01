男友這理由向女友討紅包，網砲轟超白目！1名網友日前問女友包給父母多少錢，女友說6600，他則向女友討12000紅包，還說「收留之恩不輸養育之恩吧」，還稱2人同居，水電費、房屋稅都是他繳，女友僅補助5千房租，對話曝光網友全罵翻「新的一年請你好好單身吧」、「臉皮比我阿公腳皮還厚」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前傳訊息問女友今年包多少錢給父母，女友說1人6600，他接著說「我覺得你也要包1個給我，水電費、房屋稅都我在繳」，女友先是無言地回了「…….」，接著又說「他們養我長大，能一樣？」而他對此則不認同。

1名網友日前問女友包給父母多少錢，女友說6600，他則向女友討12000紅包，還說「收留之恩不輸養育之恩吧」，還稱2人同居，水電費、房屋稅都是他繳。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，女友認為父母照顧至長大，對女友的恩情很大，根本與男友不能相比，沒想到原PO回覆「收留之恩也不輸養育之恩吧，你意思意思包給我12000就行了，剩下的當我補貼」，他事後將此對話PO出，問說跟女友要1個紅包過分嗎？還提到只向女友收5千租金「加減補貼」而已。

大多數網友留言痛批原PO很白目，「到現在我還是很疑惑臉書為什麼沒有白眼功能」、「新的一年請你好好單身吧」、「那她平常讓你睡，是不是也要收個暖被之恩，你還是單身吧，別殘害對方」、「跟女友要紅包？臉皮比我阿公腳皮還厚」、「我不懂，你這樣怎麼會有女生願意當你女朋友，應該是在做功德的」。