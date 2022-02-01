女網友抱怨媽媽給的紅包，裡面的鈔票都不能花。（圖／取自爆怨2公社）

有一位女網友抱怨，除夕夜收到媽媽給的過年紅包，摸起來厚厚一疊，但打開後卻發現裡面全是現在無法使用的紙鈔，讓她直呼「根本不能花」，沒想到她將此事Po上網後，反而引來廣大網友羨慕說道，「有收藏家跟你買，就賺翻了」、「明明超爽，這些都是珍藏啊，擺越久越值錢。」

該名網友在《爆怨2公社》臉書社團上發文表示，「為什麼我媽今年給我的紅包，錢是長這樣，根本不能花」只見紅包袋中有18張紙鈔，其中日幣以及200元的新台幣外，其他都是不再流通的鈔票。

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為，原Po的母親是將傳家寶交給她，不再流通的紙鈔相當具有收藏價值，越罕見的價值越高，「這個很值錢耶」、「這是錢母，不能花的」、「你媽可對你真好，我都沒有，這種的多多益善」、「好幾張，價值很高欸」、「很值錢吧好好收好。」

此外，有內行人提到，若原Po想要兌換成現行貨幣，可以到台銀兌換，但依照目前舊式台幣在市場上流通的行情，以民國38年以前發行的舊台幣及初期的直式新台幣等增值行情最多，而較晚發行的橫式新台幣，因為發行量大增值空間並不大。