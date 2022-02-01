今天在NBA場上76人以122：119險勝灰熊，他們歷經了延長賽才分出勝負，這場比賽灰熊的主將莫蘭特(Ja Morant)依舊發揮出色，砍下全場最高的37分，但76人今天團隊戰力雄厚，尤其是德拉蒙(Andre Drummond)在恩比德(Joel Embiid)缺席下強勢鞏固禁區。

剛獲得單周最佳球員的恩比德此戰休兵，給了灰熊很好的機會，不過德拉蒙拿出以往「籃板猛獸」的表現，讓76人禁區得到強力支撐，這場比賽德拉蒙上場近43分鐘，砍下16分23籃板5助攻2抄截3火鍋的全能數據，而且投籃命中率高達72.7%。

此外哈里斯(Tobias Harris)和馬克西(Tyrese Maxey)雙雙飆破30分大關，可說是抵銷掉灰熊班恩(Desmond Bane)的34分，不過灰熊依舊難纏，除了首節以30：39落後，後面三節比賽都緊咬對手，得分甚至都高過76人，將戰局帶進延長賽。

Andre Drummond averages 22 boards and 5.9 blocks per 36 CLUTCH minutes which leads all 229 qualified players



(min. 20 minutes) https://t.co/2PywKbU7u0 — Thiago (@TScabbia) February 1, 2022

進入延長賽班恩和莫蘭特各拿3分，灰熊以117：113領先。接著班恩與76人哈里斯都命中跳投，然後丹尼格林(Danny Green)砍進外線，馬克西也繼續進球，76人在比賽剩26秒時以120：119超前比數，而灰熊喊暫停後外線沒進，馬克西則投進最後壓哨球，終場就以3分驚險拿下勝利。