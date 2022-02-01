今天是大年初一，多處路段都已經開始湧現走春車潮。根據高速公路1968網站最新路況，目前國道多處路段都出現壅塞情形，包括國道1號的五堵-汐止南向路段、竹北-新竹南向路段，及國道3號鶯歌系統-大溪南向路段、中興-南投南向路段等，每小時時速只有20-40公里。

高公局預估，今日交通量為115百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹、埔鹽系統至員林、高架中壢轉接道至楊梅端（事故）；國3南向大溪至高原、和美至彰化系統、烏日至霧峰、草屯至中興；國10東向仁武至燕巢系統（事故）。

據高速公路1968網站最新路況，截至下午約3時，國道壅塞路段多集中在中部及北部地區，包括國道1號的五堵-汐止南向路段、高架楊梅段-戶口南向路段、竹北-新竹南向路段、后里-台中系統南向路段、彰化-埔鹽系統 南向路段，國道3號的木柵-南深路北向路段、土城、樹林南向路段、鶯歌系統-大溪南向路段、中興-南投南向路段，以及國道3甲的深坑端-木柵西向路段，每小時時速僅有20-40公里。

高公局建議用路人，透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。假期前應作好車輛保養及檢查，行車時務必養足精神，勿疲勞駕駛、勿酒駕，注意車前狀況並保持安全距離，以維行車安全與順暢。