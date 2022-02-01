高雄疫情燒不停，大年初一高雄市政府公布新增9人染疫，但市長陳其邁強調，當中8人是居隔期間發病，一切都在控制範圍中：市府指出，9人中有2人是高雄港傳播鏈、6人是礁溪長榮鳳凰飯店衍生的幼稚園傳播鏈，1人是感染源不明的新北市國中生的父親。

陳其邁指出，1日雖又新增9人染疫，但因有8人是在匡列居隔期間發病，所以都在控制範圍內，當中6人是幼兒園學童，2人是高雄港傳播鏈的家庭群聚，分別是5、6歲孩童染疫，另1則是昨天公布感染源不明的新北國中生的父親。

圖為確診父子遊高雄的足跡。（高雄市府提供）

陳其邁說，以目前的經驗來看，病毒潛伏期平均在3至4天，換言之，幼稚園的群聚鏈正在發病中，加上同住家人接觸多、染疫機率高，因此這幾天確診的案例可能會上升，不過因有跡可循加上有匡列居隔，所以風險都在控制範圍內。

市府指出，染疫的國中生父親25日至30日，到過獅湖國小、饗食天堂、三井3C、 哈客資訊公司、超商、饅頭店、臭豆腐店、漢神巨蛋廣場等，也曾於27日下午搭乘民族幹線90往返大中路口站至新光三越站。

最後，陳其邁在防疫記者會宣布，高雄的電影院2日起禁止飲食，但可飲水解渴。