台南南鯤鯓代天府今抽國運籤，抽中「觀音大士收大鵬鳥」中上籤；蘆洲湧蓮寺也抽國運籤，其中代表政治、象徵國運的「士籤」抽出「上上」籤。對此，總統府發言人張惇涵今回應，不管是好籤或壞籤，執政團隊都會照起工來行，為國家、為國民全力打拚。

全國各地不同廟宇今年春節期間陸續抽出國運籤，張惇涵對此表示，不同廟宇的不同籤詩，都是民主台灣多元民俗的展現；不管是好籤或壞籤，執政團隊都會照起工來行，為國家、為國民全力打拚。

張惇涵表示，兩年多以來，全球疫情仍然嚴峻，台灣度過了實屬不易的鼠年，也挺過了去年五月疫情，牛轉乾坤，不僅讓去年的經濟成長率創下11年來新高，這兩年來，更讓國際社會看見台灣、肯定台灣。這些成果，都要感謝全體國人的團結打拚，更是印證了國家的運勢，取決於全體國民的共同努力。

張惇涵表示，俗諺有云，「有時星光、有時月光」。國際局勢正不斷快速變遷，面對接種而來的各項挑戰，只要「眾虎同心、團結同行」，民主台灣會持續在國際社會綻放希望之光。