丹麥王牌球員艾瑞克森(Christian Eriksen)去年歐國盃對芬蘭比賽突然昏倒在地，一度瞪大雙眼失去意識，幸好現場醫療人員緊急進行CPR(心肺復甦術)搶救並送醫，現在他已完全康復，而據今天報導，英超勁旅布倫特福德與他簽下了合約，直到本季結束。

OFFICIAL: Christian Eriksen is back in the Premier League, joining Brentford on a short-term contract until the end of the season 🇩🇰❤️ pic.twitter.com/LkDfCbgJD3 — B/R Football (@brfootball) January 31, 2022

這對艾瑞克森來說可是大好消息，因為他自從去年6月歐國盃發生意外後就沒有再踢球，當時他真的嚇壞了全世界球迷，所幸已康復。而今天他也在社群上發了影片向大家問好：「球迷們大家好，我是艾瑞克森，非常高興能加盟布倫特福德，我已經等不及要開始了。」

其實艾瑞克森經7個多月休養後一直期盼重返球場，月初他就表示自己計畫強勢復出，他說道：「我還想踢球！想要去卡達世界盃，參加卡達世界盃是我的夢想，無論會不會被選中，能回到球場就是我的夢想。」言語中透露著激情。

艾瑞克森今年29歲，司職中場位置，2008年就當選丹麥年度U17天才球員，2010年3月代表丹麥初登場，成為2010年世界盃最年輕參賽球員，當年他也進入荷蘭阿賈克斯球隊效力到2013年，之後轉往英超熱刺到2020年，接著才投入國際米蘭，效力了43場比賽。