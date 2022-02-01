環球晶公開收購世創一案未能於交易截止日前取得德國政府核准，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，主要是各國保護主義崛起影響，環球晶仍可自行擴充產能壯大。

半導體矽晶圓廠環球晶經過長達14個月的努力，規劃以新台幣53億元收購德商世創（Siltronic）一案，陸續獲得德國、奧地利、韓國、台灣、新加坡、美國、日本、中國反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會審查通過，但最終還是無法在期限內取得德國政府核准，未能成功。

劉佩真說，隨著全球半導體大環境轉變，比較大型的國際併購案面臨卡關的情況增多，有些是因為美中貿易戰，中國方面遭遇阻礙，而環球晶收購世創的案子，則是因為各國保護主義崛起影響。

劉佩真表示，目前世界各國都會相當在意自己本身國家非常重要半導體供應鏈上的廠商優質資產或相關技術被其他國家業者收購，這將使得國際購併案推進上，比起自由貿易暢行時的難度更高。

此外，輝達（NVIDIA）併購安謀（Arm）一案目前同樣面臨卡關的情況，劉佩真說，輝達與環球晶面臨的大環境類似，而輝達併購安謀一案更加複雜，因為非常多的晶片廠本來就採用安謀的架構，連美國本身蠻多半導體廠也不是太期望這宗收購案能夠成交。

劉佩真表示，主要是其他半導體業者會擔心後續的晶片架構設計等優勢會過度偏向輝達，希望維持原狀，因此輝達併購安謀一案多了產業競爭的因素，難度更高。

劉佩真說，環球晶是全球第3大半導體矽晶圓廠，僅次於日本信越（ShinEtsu）及勝高（SUMCO），環球晶若能成功收購世創，營運版圖將可擴大，超越勝高，往前躍升至第2名，也有助台灣在半導體材料領域的版圖擴大。

劉佩真表示，購併可以快速擴大營運版圖，如今因半導體大環境轉變影響，這個策略沒辦法突破，環球晶還是可以透過更多角化經營或自行擴充產能壯大。

此外，法人也分析，目前半導體因供需吃緊，包含半導體矽晶圓為各國認定的戰略物資，過去供給建立因成本考量主要來自於亞洲國家，但半導體在地化供應鏈建立已成為近年來趨勢，為達成歐洲的自給自足，德國正推動半導體業的在地製造，積極拉攏台積電去設廠，自有關鍵材料掌握更加謹慎，晶圓是晶片生產不可或缺的一環，阻礙自然就多。（編輯：林淑媛）1110201