蔡英文總統今赴台電中央調度中心，她致詞時表示，請台電確保春節期間供電穩定，讓民眾安心過年。新的一年，台灣要繼續邁向2050淨零排放目標，期待台電發揮最大功能，在穩定供電的同時，也為全球永續發展共同努力。

對於台電「藏電於民」及儲電方面的安排，蔡英文表示，在台電的帶領下，不僅設計出交易模式，也讓台灣儲電產業開始發展，她除了感到高興外，也感謝台電努力。

蔡英文也說，這是儲電系統是能源轉型中最重要的工程之一，只要台灣有好的儲電系統，再生能源一定有更好、更多發展的機會。