一名許姓男子不甘心與女友分手，竟以先前交往期間拍下的親密照片威脅對方，要求對方花錢買回去，並把照片散播給前女友的妹妹。彰化地院審結，依恐嚇危害安全等罪，應執行許男拘役80日。得易科罰金8萬元。可上訴。

判決書指出，許男不滿與前女友分手，便在2020年7月間，把兩人交往期間所拍下的前女友裸照，以通訊軟體傳給對方，並要求其花錢買回去，前女友見狀選擇直接封鎖不回應。

後續許男見前女友不上鉤，又陸續開新帳號騷擾對方，還傳簡訊說，「只會封鎖，我也只會外流」、「外流」等，依然被封鎖；豈料，許男見詭計未能得逞，便轉向把照片傳給前女友的妹妹，還詢問對方「妳認識這個人嗎？不知道這樣看不看的清楚」，讓前女友忍無可忍，最終選擇報警提告。

彰化地院法官審理時發現，許男的前女友早於2021年就向法院聲請保護令，但許男無視保護令的2年效期，仍繼續與前女友聯絡，已違反保護令；且許男不以理性的方式溝通，拿偷拍的裸照威脅對方，造成對方不安。最終依恐嚇危害安全罪與違反保護令等罪，應執行許男拘役80日，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

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