為方便放農曆春節假期的民眾方便接種COVID-19疫苗，台南市在多個據點設接種站。（台南市政府提供∕呂妍庭台南傳真）

為方便放農曆春節假期的民眾方便接種COVID-19疫苗，台南市在多個據點設接種站。（台南市政府提供∕呂妍庭台南傳真）

為方便放農曆春節假期的民眾方便接種COVID-19疫苗，台南市在多個據點設接種站。（台南市政府提供∕呂妍庭台南傳真）

為方便放農曆春節假期的民眾方便接種COVID-19疫苗，台南市在多個據點設接種站，大年初一並在安定區第一代天府真護宮開設BNT疫苗接種站，提供BNT疫苗1、2劑及追加劑，第3劑接種服務，台南市長真黃偉哲到場視察除感謝第一線人員的辛苦，也說台南市今繼續加零，疫情顧的好，就不用擔心。

台南市政府除今在安南區第一代天府真護宮開設BNT疫苗接種站，也陸續在永康總圖、南美館、奇美博物館、許石音樂圖書館、山西宮、真護宮等藝文場館及廟宇設置接種站，希望接種疫苗可以成為市民生活的一部分，黃偉哲說明，台南市COVID-19疫苗第1劑涵蓋率已接近8成、第2劑超出7成，希望透過持續提升追加劑及基礎加強劑涵蓋率，強化市民的免疫保護力，以對抗可能接續產生新型變異株的COVID-19病毒。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至2022年1月31日止，已累計接種314萬7918劑次，第1劑涵蓋率79.3％，第2劑71.4％，基礎加強劑0.8％、追加劑17.5％。