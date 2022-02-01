中新網報導，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春今天（2月1日）在北京表示，冬奧閉環內疫情在可控範圍內，境外涉奧人員的入境政策暫時不需要調整。

北京冬奧會主媒體中心今天舉行「冬奧·體育·文化」主題新聞發布會。黃春在會上表示，1月23日北京冬奧會三個賽區冬奧村預開村以來，不斷有涉奧人員抵京。隨著涉奧入境人員的增加，相應的境外輸入病例也隨之增加。

北京冬奧組委從1月23日起正式發佈涉奧入境人員的檢測訊息，包括閉環內每天檢測數量、陽性數量，「大家可以從中看出一些變化，這兩天入境人數相對少一些，陽性病例數也相應少一些」。

黃春表示，基於目前閉環內嚴格的管理和個人防護措施以及頻繁的核酸檢測，雖然陽性病例在增多，但並沒有引起閉環內疫情的聚集性傳播，總體在預估的可控範圍內。因此媒體記者、參賽運動員、中國公眾不必過於擔心，北京冬奧組委認為目前的防疫措施是有效的，暫時不考慮調整入境政策和防疫措施。

針對國外運動員感染新冠後是否還有機會赴陸參賽的問題，黃春回應，一些國外運動員、教練員、奧運會官員在境外核酸檢測的過程出現陽性，因此他們可能會取消赴陸。另外，根據相關政策，對於新近感染的運動員，「假如他在登機前5天連續4次核酸檢測呈陰性，他還是很有機會能赴陸參加比賽的」。

黃春表示，希望目前還沒抵京的運動員能夠早日康復，也希望他們能盡快符合北京冬奧組委有關核酸檢測陰性的條件，如期抵京，趕上冬奧會賽事。