溪州公園2022花在彰化活動，室內外花卉區布置美不勝收。（謝瓊雲攝）

「2022花在彰化」新春大年初一在溪州公園盛大開幕，金曲獎台語最佳男歌手許富凱帶來精湛歌聲，為活動揭開序幕。（謝瓊雲攝）

今年因疫情考量園區內全部禁止飲食，且有別以往、以「樂遊農園」作為主題，精心規畫一系列花草園藝專區，包括「花田景觀」、「瓜果廊道」、「可愛稻草人」，和首度推出的「園藝資材展」，非常有看頭。（謝瓊雲攝）

今年因疫情考量園區內全部禁止飲食，且有別以往、以「樂遊農園」作為主題，精心規畫一系列花草園藝專區，包括「花田景觀」、「瓜果廊道」、「可愛稻草人」，和首度推出的「園藝資材展」，非常有看頭。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（前排左）主持2022花在彰化開幕活動，並參觀溪州公園園區室內花卉主題館的花卉布置陳設。（謝瓊雲攝）

「2022花在彰化」新春大年初一在溪州公園盛大開幕，金曲台語歌王許富凱以精湛歌聲為活動揭開序幕。今年有別以往，因應疫情讓大家走出戶外避疫，以「樂遊農園」作為主題，規畫「花田景觀」、「瓜果廊道」、「可愛稻草人」，讓參觀民眾彷彿置身綠意花海的花仙子；首度舉辦的「園藝資材展」，有花草周邊精品、特色植栽、文創小物資材，還有園藝職人在場供諮詢，彰化縣長王惠美歡迎大家利用大年初一至十三，前來賞花、七逃尋寶，大家專屬的夢幻庭園。

王惠美表示，2022花在彰化活動，今年在縣府精心安排下，有許多豐富吸睛的活動，農業旅遊體驗兵分3路，透過手作、採果、焢窯等，深度體驗農村之旅，共享農家歡樂時光。其中CP值最高的當屬2月5日下午2點「草皮野餐」，為參加者闔家準備「野餐日大禮包」，還將邀請到YOYO哥哥姐姐、馬來西亞音樂才子陳威全帶來野餐音樂會，歡迎大家大手牽小手，來溪州公園大草皮上快樂野餐，享受不一樣的年節氣氛。

王惠美說，今年因疫情考量，溪州公園園區內不開放飲食，建議大家逛完溪州公園，可就近在溪州吃羊肉，也可前往北斗小鎮吃肉圓；另外彰化市八卦山上「月影燈季」，每晚5點30分至晚間10點亮燈，一直展出到2月15日元宵節，以甜蜜、浪漫、愛、療癒為主軸，希望透過燈展讓大家在疫情期間都能放鬆心情。

農業處表示，今年推出親子農遊體驗活動，分為3路線，第1條是焢窯、做芋頭粿、染布等，第2條路線是葡萄釀、製作檸檬醋，第3條路線則是和浣熊、兔子等可愛動物互動，並可製作盆栽DIY等。大年初五下午2時至5時溪州公園園區內開放「親子戶外野餐區」，前100組線上報名的家庭，還有千元好禮相送，內含野餐墊、野餐籃、超萌盆栽等。