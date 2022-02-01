今日大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，不過受到華南雲雨區影響，中部以北、東半部、南部山區仍有降雨情況，今日白天高溫比昨日回升1、2度，但部分地區因下雨，回溫的感覺並不明顯。中央氣象局表示，年初四到年初六這段時間，水氣將逐漸減少，北部、東半部將有局部降雨，中南部地區有望見到陽光露臉。

氣象局表示，今明兩天大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，不過受到華南雲雨區影響，中部以北、東半部地區、南部山區降雨機率高，南部則是平地多雲，今日清晨溫度大約介於12-16度，白天高溫比昨日回升1、2度左右，但部分地區因為下雨的關係，溫度不比昨日高。

年初三將有另一道鋒面通過，各地降雨機率明顯，白天氣溫稍微回升，但偏晚的時候氣溫就會下降。初四、初五這兩天，因受接近大陸冷氣團強度的東北季風影響，將是未來一周氣溫偏低的時間點。

氣象局表示，在初四到初六間，水氣將逐漸減少，北部、東半部還有局部降雨，但中南部地區有望見到陽光，特別是初六，西半部地區也有機會見到陽光。初七開始，則會有鋒面接近，中部以北、東半部、南部山區則又會轉為降雨天氣。

對於想追雪的民眾，氣象局表示，初一到初四的清晨水氣偏多，若水氣、溫度配合得宜，在3000公尺以上的高山將有降雪機會，民眾前往山區活動務必注意安全。