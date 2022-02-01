國內今天新增16例本土都在桃園、高雄兩縣市，分別為7例跟9例，指揮中心發言人莊人祥今表示，目前最擔心的是今天新增的不明感染源國中生的爸爸確診，以及桃園大溪物流公司再增4確診，該公司累積6人染疫，且還有擴大可能，將再採檢公司700多人，這2案為當前本土疫情的「重中之重」。

高雄今新增1名感染源待查個案，為昨日確診的國中生（案18905）的爸爸（案18942）。該國中生1月25日離開新北，與家人到台中玩，26日到高雄與爸爸會合，今日爸爸也接續確診。

莊人祥說明，這位爸爸在1月10日自大陸入境，入境後在高雄防疫旅館檢疫14天，23日期滿前採檢陰性，25至30日都在高雄活動。爸爸和小孩的Ct值都是20左右，發病日也接近，小孩是1月29日、爸爸是1月30日，尚不曉得是誰傳誰，也不清楚爸爸是否為境外感染，目前暫將爸爸列為本土個案，2人的足跡都還在調查中。

而桃園大溪物流公司的群聚也擴大，今新增4人確診，3名員工及1名員工家人。莊人祥表示，該公司昨日才檢出第2例確診個案，衛生單位昨前往現場了解環境，並安排343人的採檢，今日再檢出4人確診，確診規模增至6人。針對此案，衛生單位已隔離207人，今會前往該公司，擴大採檢700多人。

針對當前本土疫情，莊人祥表示，高雄的父子、桃園的大溪物流群聚案為「重中之重」，是需要積極處理的。