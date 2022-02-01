在農曆新年的傳統中，初二是嫁出去的女兒們「回娘家」的日子，在這天也有許多民間習俗需要多加注意。命理專家小孟老師就在臉書粉專發文，列出初二的15項禁忌，其中包含女兒不可待到晚上、不宜午睡、忌洗衣等。

1、忌女兒回娘家待到晚上

初二民間習俗，嫁出去的女兒待到傍晚前回家最好，不然容易給娘家帶來厄運。

2、回門禮紅包忌單數

初二回娘家，女兒要帶禮物或紅包回娘家，然而單數為陽，偶數為陰，陰為女性，因此不要包單數紅包禮金，另一說是包單數禮金或紅包代表孤單與孤獨。

3、忌洗衣服

初一與初二為水神生日，因此不可以洗衣服。

4、忌晚上宴請女婿

一般民間習俗宴請女婿越早越好，若太晚宴請又吃太晚、吃到尾（結束），容易讓娘家在未來一年窮困，因此要吃頭不要吃尾。

5、初四與初五忌回娘家

初四與初五為財氣最旺盛的日子，一般人會在這兩天迎財神，因此若在這兩天回娘家，容易分走娘家財氣與福氣。

6、忌被人從口袋掏走東西

初二被人從口袋掏走東西，象徵會被人掏走金錢，財運容易被人掏空。

7、掃地、拖地時要向內移動：

初二家裡如果要打掃家裡，掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可以向外掃或拖，不然財富容易外流。

8、忌討債

初二不宜討債，初二討債不吉利，若討債容易未來一年都被欠債。

9、忌午睡

初二不宜午睡，因為很多人會來拜年，因此睡午覺會讓客人感覺不禮貌。

10、避免吃鴨蛋

初二吃鴨蛋容易未來一年財運績效下滑，因此可以改吃雞蛋。

11、忌說「餓」

初二不要說「我好餓」，以免未來一年口福運差，肚子一直餓，財運也會下滑。

12、不宜一直提款

初二要到提款機提款的人，建議一次提完想要的金額，不然一直提款，未來一年會口袋空空。

13、忌釘東西

初一到初五，為一年財氣最旺時刻，不宜在家中釘東西，不然容易將財氣釘壞，未來一年也容易被主管上司「釘」。

14、忌帶朋友、陌生人回娘家

要回娘家的人，不宜帶過多朋友回去，不然會讓娘家未來一年財運下滑。

15、忌拜夫家祖先

初二沒有回娘家的人，忌拜夫家祖先，若還是想拜夫家祖先建議用手拜不插香。

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