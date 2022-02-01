南投5名年幼兄妹照顧癌末母親的「一碗麵故事」2006年感動全台民眾，如今16年過去，5人當中的老大選擇回鄉陪父親務農，老二魏雪婷則擔任護理之家照服員，她說每次照顧長者都會想起母親，忍不住泛淚，如今除了老大外，其餘4個姐弟同住在苗栗新家中，魏雪婷感動地說家人又能住在一起互相扶持。

16年前一碗麵故事中的爸爸魏伯彥與五名兒女。（資料照）

南投竹山鎮魏家5名子女，2006年因母親吳慧萍罹患子宮頸癌末期住進安寧病房，當年10歲的長子魏冠宇帶著弟妹輪流在醫院陪伴媽媽，5兄妹共吃半碗陽春麵，剩下半碗要留著帶回給媽媽、爸爸享用的「一碗麵故事」，當時引起震撼。如今魏家長子魏冠宇、長女魏雪婷陸續從軍當職業軍人，退伍後長子在家陪父親務農，長女則做照護員，老三魏梓敬也已成年工作了。

5人當中的老二魏雪婷長大後目前則擔任護理之家照服員，她說每次照顧長者時都會想起母親，忍不住泛淚，如今的她亭亭玉立。（翻攝自臉書）

據週刊王報導，魏雪婷退伍後擔任是護理之家照服員，去年獲得縣府頒發的照服員獎，也已完成二專學歷，今年起將和3個弟弟北漂同住苗栗，再度一起生活，她說新家共有三房一廳，她和三弟各1間，四弟和五弟同住1間，加上寵物鸚鵡阿肥，一家子超熱鬧，而父親和大哥冠宇住在竹山老家務農，她則感動地說終於有了第2個家。據悉老四目前從事水電工作，老五則準備當兵。

對於照護員工作，魏雪婷一度泛淚提到，「讓我想起當年病床上的媽媽，我把她們當成自己家人照顧」，而三弟魏梓敬則應徵上台積電外包廠商的作業員，每天從苗栗通車到新竹上班，能再度與家人同住相當開心；魏雪婷說，希望媽媽為認真生活的他們感到驕傲，魏梓敬則說每年母親節最想念媽媽的「媽媽應該一直在天上看著、守護著我們。」