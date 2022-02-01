香港東網報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫當地時間周一（1月31日）表示，總統普丁將於本周五（2月4日）出席北京冬奧會開幕式，期間只與中國領導人舉行雙邊會晤，並沒有安排與其他國家領導人進行會談。

有記者問到，普丁在北京期間是否會與哈薩克總統托卡耶夫對話時，佩斯科夫回應：「防疫限制非常嚴格，開幕式來賓的活動也受限制，因此他們見面會很不容易。我重申，目前沒有安排其他雙邊會談。」

稍早前，普丁與俄羅斯冬奧會代表團舉行視訊會晤時，強調俄中均反對體育政治化，恪守崇尚平等、公正的奧林匹克精神。