普丁訪陸期間只見習近平 未計畫與他國領袖會談 16:032022/02/01 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平將在北京冬奧會開幕當天會晤。圖為2021年12月15日下午，2人舉行視訊會晤。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港東網報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫當地時間周一（1月31日）表示，總統普丁將於本周五（2月4日）出席北京冬奧會開幕式，期間只與中國領導人舉行雙邊會晤，並沒有安排與其他國家領導人進行會談。 有記者問到，普丁在北京期間是否會與哈薩克總統托卡耶夫對話時，佩斯科夫回應：「防疫限制非常嚴格，開幕式來賓的活動也受限制，因此他們見面會很不容易。我重申，目前沒有安排其他雙邊會談。」 稍早前，普丁與俄羅斯冬奧會代表團舉行視訊會晤時，強調俄中均反對體育政治化，恪守崇尚平等、公正的奧林匹克精神。 #普丁 #習近平 #俄羅斯 #佩斯科夫 #哈薩克 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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