今天是大年初一，中廣董事長趙少康與戰鬥藍的新勢力青年派，包含擬參選新北市議員選戰的新北市黨部執行長蕭敬嚴、國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗、台北市內湖南港擬參選人張煥霖等人一同拜新年，祝福大家虎年行大運，家庭事業福虎生風。

趙少康今（1日）在臉書發布拜年影片，並表示自己在年初一和楊植斗、蕭敬嚴、錢震宇和張煥霖等戰鬥藍青年，一起向大家拜年，看到這些鬥志滿滿的「不魯青年」充滿活力與戰鬥力，藍軍年輕人也有出頭天。

趙少康指出，這些萬中選一的「不魯青年」，就是國民黨年輕化的開端，象徵一元復始、生生不息，更是國民黨轉型最寶貴的新勢力。民意代表不只反映在地聲音，更要反映青年心聲，黨內不分你我，虎年一起加油；文末，趙少康稱，「祝福大家虎年行大運，家庭事業福虎生風」。

身為「不魯青年」的錢震宇、楊植斗、蕭敬嚴和張煥霖也在影片中祝福大家新年快樂，虎年行大運；許多網友也在其po文底下留言表示，「趙先生加油！戰鬥藍青年加油」、「四位褔虎好青年，新年快樂，虎運大發，虎哩順順順」、「新年新希望，希望國民黨壯大，抗衡為所欲為毫無紀律的民進黨」。