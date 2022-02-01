大陸央視春晚每年都有許多大咖藝人和精彩表演，魔術師上台都會掀起討論，昨（1月31日）鄧男子挑大樑以魔術方塊當魔術主秀，還和台下藝人互動，更請劉濤當「托」，8分鐘表演卻讓觀眾看到很尷尬；大票網友對今年春晚魔術失望透，紛紛淚喊敲碗劉謙回來，「現在發現劉謙真的強」、「都在想念劉謙魔術的一天」。

每年央視春晚的魔術表演一直是最矚目的環節之一，昨晚由時尚魔術師鄧男子安排一段以「魔術方塊」的魔幻時刻，但8分多鐘的表演，儘管鄧男子和劉濤、張若昀和賈乃亮有互動，但卻讓網友直呼「尷尬到腳趾狂扣地板」，甚至有人馬上推理出劉濤就是「暗樁」；有不少人不禁想起昔日大家總愛吐槽劉謙的魔術多爛，沒想到現在一看才知道他才是真正「魔術師」。

今年央視春晚鄧男子的魔術表演找劉濤當托，尷尬到不行的畫面被網友酸爆。(圖/ 摘自微博)

微博網友也開始懷念那些年劉謙的魔術表演有多神奇，「以前春晚劉謙魔術網友要解謎半個月，現在這魔術剛表演完就看到網友淘寶找出來道具了」、「都在想念劉謙魔術的一天」、「小時候最迷的就是魔術，劉謙的魔術，感覺很神奇，想起來最近兩三年的魔術都不驚豔了」、「以前覺得劉謙那些魔術好沒意思，現在我懷念劉謙」。

大陸網友看完今年央視春晚表演，都紛紛喊話懷念劉謙。(圖/ 摘自微博)

劉謙在全亞洲爆紅掀起轟動後，從2009年開始年年登上央視春晚表演魔術秀，更屢屢成為網友票選的「最佳《春晚》節目」，更成為觀眾每年看春晚最期待的節目；豈料，在2019年央視春晚一次要命的穿幫失誤，讓他跌落神壇。