中央流行疫情指揮中心1日公布桃園新增7例本土病例，桃園市長鄭文燦表示，當日新增個案全數是在匡列範圍內採檢確診，其中亞旭電腦相關新增2例、加貝爾幼兒園相關新增1例、某物流公司相關新增4例，由於該物流公司累計5名員工確診，市府匡列該公司238名員工居家隔離，1日也針對曾進出該物流公司700人擴大採檢，確保職場及社區安全。

新春期間桃園防疫工作不中斷，市府持續針對幾條關鍵傳播鏈擴大採檢，其中案18947、18948為亞旭電腦匡列居隔對象，在居隔期間採檢陽性確診。案18949為加貝爾幼兒園相關接觸者案18706的媽媽，居隔期間採檢陽性確診。

市府在1月31日對物流公司環境調查，並安排醫院團隊採檢該公司343人，共3人採檢陽性確診，分別為案18975、18976及18977，其中案18976及18977為同一個工作區的員工，案18975為該公司清潔人員。另外。案18950為先前確診個案案18886的同住祖母。

該物流公司累計已有5名員工及1名密切接觸者確診，為確保職場安全及社區安全，除1月31日採檢343人，1日將對700名曾經進出該物流公司的所有人員擴大採檢。經初步疫調，匡列該公司238人進行在家居家隔離，若家中環境不符合居家隔離條件，市府將安排至防疫旅館隔離。

由於該物流公司具相當規模，為加速阻斷疫情，市府希望利用春節期間釐清將該職場可能的傳播鏈輪廓。鄭文燦也提醒，春節期間，桃園社區採檢站仍持續開設，初一及初二中壢區中正公園採檢站及桃園區中路運動公園採檢站開放一般民眾採檢。初三至初六還有6處採檢站提供採檢服務，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要都可至採檢站採檢。

鄭文燦也再次呼籲，春節期間應減少群聚及不必要的聚餐，才能確保春節平安，他也感謝所有醫護團隊及防疫人員的辛苦付出，希望大家齊心努力讓傳播鏈獲得控制。

市府除了1日上午公布案18885、18950自1月17日至30日期間公共場所足跡，下午再公布案18886、18975自1月24日至30日之公共場所足跡，包含：1月24日下午曾至八德區介壽路2段興豐藥局。1月24日至29日曾至八德區介壽路2段GW群維車行。1月28日晚間曾至大溪區福南宮。1月29日上午曾至桃園區新永和市場。1月29日至30日曾至大溪區介壽路全家大溪仁美店。