跨海主持擲筊儀式的台開董事長邱于芸祝福大家好運連連。（台開提供）

台開金門風獅爺商店街春節推出「風獅爺福德祠求發財金」、「發財金市集」等系列活動，大年初一至初三上午11點至下午4點歡迎大家一起來。（台開提供）

金門風獅爺商店街福德祠一年一度的求發財金活動，自2015年起舉辦以來，已累計破1萬人次，成為當地鄉親走春必到地方。（台開提供）

筊杯每1次使用過後，就嚴格消毒，讓信眾安心祈福。（台開提供）

風獅爺商店街在大年初一至初三期間也廣邀金門小吃美食、文創商品等零售業者加入「發財市集」。（台開提供）

風獅爺商店街在大年初一至初三期間也廣邀金門小吃美食、文創商品等零售業者加入「發財市集」。（台開提供）

台開金門風獅爺商店街春節推出「風獅爺福德祠求發財金」、「發財金市集」等系列活動，大年初一至初三上午11點至下午4點，吸引鄉親蜂擁相揪來祈福，希望年頭好運到年尾，一路虎福生豐。

跨海主持擲筊儀式的台開董事長邱于芸說明，金門風獅爺商店街福德祠一年一度的求發財金活動，自2015年起舉辦以來，已累計破1萬人次，成為當地鄉親走春必到地方，在疫情持續發燒的此刻，期待護佑鄉里，也是財神爺的土地公，帶領大家揮別陰霾，走出充滿希望的未來。

台開對這項求發財金活動採取高規格防疫，包括實名制、戴口罩、量體溫、人流管控及動線規畫外，特別是筊杯每1次使用過後，就嚴格消毒，讓信眾安心祈福，為維護金門零確診也盡一分企業責任。

風獅爺商店街在大年初一至初三期間也廣邀金門小吃美食、文創商品等零售業者加入「發財市集」，藉由求發財金時聚集的人潮，幫業者在新春伊始就發財。

發財金市集期間，風獅爺福德祠每日將贈送出100份免額50元的園遊券，憑券可在發財金市集消費時抵用，消費達指定門檻即可參加抽獎，有機會獲得由風獅爺福德祠贊助的任天堂SWITCH乙台。

風獅爺商店街擁有亞洲首座4D＋ATMOS全景聲巨幕影廳的金獅影城，以及旗下品牌風獅購物、璞之鍋、LAOX樂購仕免稅店，以及NIKE、adidas、NewBalance、PUMA等專櫃，是鄉親走春的好去處。