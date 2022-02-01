虎年開春，今年因疫情的關係，各大廟宇雖然停辦搶頭香活動，但抽國運籤仍舊照常舉辦。2015年抽出「武則天坐天」而備受關注的台南南鯤鯓代天府，今年抽到中上國運籤「觀音大士收大鵬鳥」；北市大龍峒保安宮也在1月31日抽出象徵新生的「歲君籤」。根據入口網站《Yahoo奇摩》針對「大年初一各地廟宇國運籤出爐，你的看法是？」所做的最新網路民調，截至2日下午3點，有45.7%的網友表示相信每年抽出的國運籤。

《Yahoo奇摩》2日針對「大年初一各地廟宇國運籤出爐，你的看法是？」進行網路民調，截至2日下午3點，近1300人參與投票。該民調首先問到「你相信每年抽出的國運籤嗎？」有36.5%的網友表示還算相信、9.2%表示非常相信，21.3%的網友表示不太相信、12.8%表示完全不相信，20.2%則表示不知道／沒意見。

該民調再問到，「你會依國運籤當做今年的行事或決策參考嗎？」23.5%的網友表示可能會做今年的行事或決策參考、4.8%表示一定會，27.3%的網友表示不太會、27.4%表示完全不會，17.0%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「你平常會有求籤、問卜、看星座或生肖每日運勢等習慣嗎？」進行調查，有49.1%的網友表示偶爾看、10.7%表示常常看、4.1%表示每天都看，23.1%的網友表示完全不看，13.0%則表示不知道／沒意見。

台南南鯤鯓代天府今天抽到中上國運籤「觀音大士收大鵬鳥」，預測疫情將撥雲見日。新北市蘆洲區湧蓮寺則在1月31日抽出國運籤，士、農、工、商分別為「上上」、「中上」、「上上」和「上平」籤。北市大龍峒保安宮也在1月31日抽出象徵新生的「歲君籤」：「誰言大海無珠寶，只恐於人不為尋，寶不負人人自負，見之不取枉勞心」。高雄五甲關帝廟在1月26日抽出全國最早的國運籤，其中「年內疫癘超苦海」，凸顯疫情嚴峻，農曆7月才會逐漸脫離。