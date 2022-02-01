印度政府大約在半世紀前推出一項復育計畫，成功把老虎從瀕危邊緣救回，如今境內老虎數量已接近3000隻，相當於全球野生老虎總數的75%。

老虎在印度神話是力量女神杜爾嘉（Durga）和生長之神阿雅帕（Ayyappa）的座騎，受到許多印度民眾的敬畏與崇拜。印度歷史學者克利希納（Nanditha Krishna）曾撰文，老虎的身影早在南亞青銅時代出土的文物中即可見到。

根據這篇文章，即使有估計8萬隻老虎在1875年至1925年間喪生於印度皇室及英國士兵之手，直到1947年也還有4萬隻之多。

然而，印度政府 1972年的一次調查發現，老虎數量竟只剩下1827隻。驚覺情況嚴重，隔年立刻推出「老虎計畫」（Project Tiger），並宣布以老虎作為印度的「國家動物」，希望灌輸民眾保護觀念。

老虎計畫以設立保育區為核心，在上世紀90年代一度把老虎復育至3500隻。但民間猖獗的盜獵及濫伐森林，讓印度政府的努力付諸東流，2006年的調查顯示，老虎數量又掉到1411隻。

為此，印度政府採取更多措施，包括增設崗哨嚴控盜獵、限制保育區內人類活動、修復叢林生態、加強火災預防、引水增加植被以利老虎獵物繁殖等，終於讓老虎復育重回軌道。

之後，印度每隔4年舉行一次調查，發現老虎繁殖速度平均每年達6%，已高於自然死亡的損失。2018年調查顯示，保育區老虎增至2967隻，印度也成為全球75%野生老虎的家園。

老虎計畫推出將近半個世紀，保育區總數從9個增至51個，分布在18個省分，幅員廣及7萬3000平方公里，相當於2個台灣之大。印度政府已著手進行下一期的調查，結果預料明年公布。

印度環境部長亞達夫（Bhupender Yadav）1月初在國家老虎保育局（NTCA）開會時承諾，雖然復育步調緩慢，但政府會透過更多措施，如擴大保育區以及設立勘察小組實地解決問題，確保復育工作穩定推進。