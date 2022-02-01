竹科38歲工程師游先生購買中友百貨福袋抽中最大獎市價14萬8千800元的「OSIM V手天王按摩椅」。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

麗寶樂園春節推出12歲以下免費玩樂園、屬虎玩密室兩人同行一人免費、Outlet消費滿額送刮刮卡等活動。（麗寶樂園提供／馮惠宜台中傳真）

彰化29歲黨先生抽中廣三SOGO百貨福袋加碼最大獎 LG WiFi滾筒洗衣機。（廣三SOGO提供／馮惠宜台中傳真）

有夠好運！30歲女買百貨福袋抽中48萬鑽戒。

大年初一抽福袋搏好運，台中市各百貨福袋雖都改採線上預購，2月1日初一當日購得者除必須到店領取還可現場抽加碼大獎，其中新光三越台中店最大獎價值48萬元的1克拉鉑金鑽戒由30歲的趙小姐獲得，她現場CALL OUT婆婆報喜，只聽到婆婆高呼「今年有夠好運！」

近年來大年初一抽百貨福袋成了消費者試手氣的指標，近年雖然各百貨公司都採取預購方式購買，但最受矚目的加碼抽大獎則仍採現場開獎方式；台中新光三越百貨虎年福袋早在1月20日在線上開賣，限量500袋一開賣就被秒殺，而加碼獎最大獎是festaria GIA一克拉鉑金鑽戒，在中午12點抽出幸運得主。

30歲的趙小姐抽中一克拉鑽戒，她說，要趕快把它戴起來，並當場CALL OUT婆婆報喜，趙小姐的婆婆聽到媳婦中大獎，直呼「今年有夠好運」，趙小姐也說，等下會去買公益彩券再試試。

而中友百貨福袋今年的最大獎為市價14萬8千800元的「OSIM V手天王按摩椅」，由在新竹擔任工程師的38歲游先生抽中，他說帶老婆小孩回台中吃年夜飯，第一次買中友福袋就抽中最大獎，他要把這個幸運大禮送給老婆。

另，麗寶樂園渡假區也在大年初一辦福袋抽獎活動，開園不到兩小時就被來自台北小妹妹抽出50吋液晶電視大獎，來自台北的許小姐一家12人，來台中住四天三夜，衝著樂園新春活動兒童優惠入園，讓家中的小妹妹參加福袋抽獎，沒想到就抽中大獎50吋JVC液晶電視，讓他們直呼真是相當幸運。

廣三SOGO百貨今年福袋主題為「虎虎生風 福來運轉」，福袋加碼最大獎是價值5萬2千元的 LG WiFi滾筒洗衣機，由彰化29歲黨先生抽中，他說要把這項好運送給媽媽。