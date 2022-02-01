美國31歲男演員莫斯里（Moses J. Moseley）在演藝圈闖蕩多年，靠著全球超夯影集《陰屍路》爆紅，陽光帥氣形象深植人心，也成功圈粉無數；最近卻傳出從1月23日親友就聯絡不到莫斯里，直到報警後，警方才在一處橋邊發現他的車，莫斯里陳屍在車中還有槍傷，已無生命跡象，享年31歲。

莫斯里在影集《陰屍路》中飾演「刀女」米瓊恩的寵物喪屍，雖然不是主角但帥氣陽光形象和扮演的喪屍剛好有大反差，畫龍點睛的演技也令觀眾留下深刻印象；而莫斯里還有其他電影和影集作品，即使只是配角，他也是全心投入、賣力演出。

綜合外媒報導，莫斯里卻在1月23日開始失聯，親友都找不到他的身影，家人在3天後決定報警尋人；不久後警方在喬治亞州斯托克布里奇哈德遜橋附近找到莫斯里的車，他也在車子裡，但身上有槍傷已無生命跡象，享年31歲，死因還在調查確認中。

莫斯里死訊曝光後，全球粉絲都很震撼，因為莫斯里私底下很親切，平時會透過IG和網友互動，在IG最後一篇貼文是曬出自己10年前後對比照，零變化也吸引眾人熱情留言，喊話還想看他下一個10年後，如今卻傳出憾事，令人惋惜。