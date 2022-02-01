農曆新年是亞洲人最看重的一項節日，家家戶戶四散各地的遊子們也在這時連夜趕路回到溫暖的家鄉過個好年。而昨天(31)除夕夜，是家族難得團圓的重要時光，大家一起坐下來，好好吃一頓熱呼呼的團圓飯，暢聊回憶往事。屬於東方人的節慶，就連遠在美國的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也在推特(Twitter)上跟大家拜個年，po了一張上頭畫有四頭老虎的圖片，並寫下「2022 Happy Chinese New Year」就有眼尖的網友發現畫中藏有玄機，底下留言一個比一個還有創意，貼文至今已累積快要19萬人按讚。

電動車業巨擘特斯拉（Tesla）執行長馬斯克除夕在推特上發布一則新年賀歲貼文，只見畫上東南西北方位各有一隻活靈活現的老虎，牠們身上還被用了「中國紅」的顏料撇了幾筆，遠看這幅水墨畫在黑、灰、紅顏色的搭配下相當和諧，「中國紅」的筆觸為老虎增添活潑生氣。不過，一旦近看就有眼尖的網友發現其中的端倪，「中國紅」的點綴似乎畫中有話，拼在一起更像是英文字‘’SEXY’’(性感、迷人的)。

這幅富有濃厚東方之美的水墨畫暗藏特別玄機，吸引大批網友留言：「我看到性感這個字，只有我不一樣嗎？」、「大家注意紅色的單字！」、「有幣的意思？我全都要買！」更有人糾正馬斯克說：「不是Chinese New Year，是Lunar New Year…」除此之外，還有許多在外地求學、工作不能回家團圓的網友，他們也貼出許多象徵新年意象的春聯，還有代表2022虎年行大運的圖騰感謝馬斯克本人替大家拜年。

至於這幅圖到底真正想表達的意思是什麼，馬斯克本人也沒有多說，只能說，藝術本質上就沒有一個標準答案，每個人都能有自己的解讀。