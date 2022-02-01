過年發紅包的金額一直是門學問，一名長年待在國外的女網友分享，她今年包給讀小學一年級的姪子1000元的紅包，但姪子卻嫌金額太少，還當場把紅包袋撕爛，讓她大傻眼，直呼「真的給太少了嗎？」

這名女網友在爆料公社App匿名公社訴苦，稱她長年定居國外，去年農曆新年因疫情緣故而沒能回來，直到今年初才返台；而她今年與母親商量過，決定包給小一姪子1000元紅包。

原PO表示，吃完除夕夜團圓飯後，她便發給姪子紅包，沒想到姪子見金額卻發脾氣，氣得當場把紅包袋撕爛，還邊哭邊跺腳地說，「只包這樣會被同學笑」，大嫂見狀也表示不滿，數落她賺不少錢，紅包卻出手寒酸。最後她顧不得父母的挽留，在尷尬的氣氛下離場。事後原PO好奇詢問網友，「包給小一的孩子1000元真的很少嗎？」

文章曝光後，不少網友留言回應，「包給小一的孩子1000元已經很多了」、「不會有包不管多少是心意最重要」、「別難過，增加過年的氣氛而已，不是妳的問題.！賺多少跟包多少是兩回事」、「有紅包領算不錯了還嫌少，那明年就是零元~讓他哭個夠！」、「我們家族的小孩一律200元紅包，你哥小孩這樣教 以後完了」。