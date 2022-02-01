對許多人而言，結婚是一件相當花錢的事情，喜餅、聘金、儀式甚至婚禮都是不小開銷，有位來自馬來西亞的年輕男子Shafiq Shaifullah分享自己只花一年時間就存到馬幣1.9萬元（約新台幣13萬元）並成功與女友完婚的經驗，獲得不少網友大力稱讚。

綜合外媒報導，Shafiq Shaifullah在TikTok表示，他是一名月薪僅1500元馬幣（約新台幣1萬元）的工人，但為了跟心愛的女友結婚，下定決心開始存錢，每個月都把薪水全數投入存錢筒中，只靠著津貼過生活，即使相當辛苦卻也甘之如飴。

經過一年的努力，Shafiq Shaifullah在年初將存錢筒撬開，取出裡面大把的鈔票，經過計算，總金額約達馬幣1.9萬元，讓他驚喜不已，「雖然在去年3月就靠著撲滿以外的錢完成婚禮，但未來還是會繼續保持儲蓄的習慣。」

影片曝光後引起網友們熱烈討論，許多人稱讚他相當有毅力且負責任，「看來我也要好好存錢了」、「好強哦！我一年都存不到1千塊」、「這樣的毅力真的很讓人佩服」、「毅力令人相當佩服。」