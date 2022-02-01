揮之不去的新冠後遺症可能比新冠病毒本身還要可怕，英國一名11歲女孩在染疫後出現新冠長期症狀（Long Covid），症狀持續超過1年，期間她無法進食、暴瘦，身體一天比一天虛弱，爬樓梯會筋疲力盡、甚至暈倒，至今仍得插鼻胃管進食。

愈來愈多新冠康復患者出面表示自己罹患新冠長期症狀，而且症狀延續超過1年，英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，據信英國約有130萬人出現新冠長期症狀，其中16歲以下患者可能多達11.7萬人，當中約有2萬人症狀持續超過1年。

11歲女童亞當絲（Tillie Adams）也是其中之一。亞當絲是在2021年1月染上新冠肺炎，當時她的症狀包括發燒、疼痛及失去嗅味覺，原本預期2周後症狀就會緩解，不過後續她仍持續頭痛、胃痛、難以進食。

亞當絲的狀況讓醫生感到相當困惑，後續才確定她患上新冠長期症狀。

亞當絲原本是相當有活力的女孩，不過新冠長期症狀讓她非常害怕，以至於她只敢待在床上、不敢移動。

難以進食讓她體重狂掉，她的母親凱莉（Kelly）說暴瘦讓亞當絲愈來愈虛弱，臉色發白、嘴唇裂開，甚至連爬樓梯都成問題，有時候還會從樓梯上摔下來，如果成功爬完樓梯，還會因為頭暈目眩差點昏倒。

亞當絲初期也無法穿衣服，至今也還需要家人幫忙洗頭。

她因為新冠長期症狀無法上學，凱莉說女兒到現在還是有上述這些問題，「她就像一個完全不一樣的孩子了。」

亞當絲從2021年夏天開始靠鼻胃管進食，至今仍得插著鼻胃管補充養分。

雖然身體虛弱，不過亞當絲仍希望返回校園跟上學習進度，她現在能到校參與5天半天課程，不過從去年10月至今，這個計畫只成功執行3周，剩下的時間都待在床上。

為了喚醒大眾對未成年人罹患新冠長期症狀的關注，亞當絲也開設Instagram帳號分享自己對抗病魔的心路歷程，她分享的每一張照片幾乎都插著鼻胃管，包括穿校服上學、穿便服和同學合影，或是在醫院的畫面，上頭也有一張她虛弱到必須坐輪椅的照片，看起來相當憔悴。