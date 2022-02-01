竹山紫南宮因為防疫考量，大年初一不發送招財錢母，仍然有很多信眾到紫南宮參拜，估計超過10萬人；紫南宮主委莊秋安表示，去年因為疫情，借、還發財金的人數減少，但是，還金的數額反而增加3000多萬元，其中，有1人借300元，還了340萬元。

紫南宮每年依農曆生肖發行的招財錢母，非常搶手，往年援例在元旦、大年初一發送錢母，排隊人龍都達8公里，可見招財錢母的魅力；今年元旦，首度發送虎年招財錢母，當天發出10萬枚。

由於發送錢母引來人潮群聚，基於防疫考量，紫南宮大年初一不發送錢母，但是仍然有很多信眾到紫南宮參拜祈福；莊秋安表示，估計初一參拜的信眾，超過10萬人。

莊秋安說，廟方依循中央流行疫情指揮中心規定，量體溫、噴酒精，聖筊隨時消毒，信眾也都全程戴口罩，配合防疫規定。

莊秋安表示，由於很多人沒有領到錢母，因此，廟方將找機會讓大家可以拿到，而最快速的方式是捐血，大年初四將有4部捐血車進駐紫南宮，歡迎大家踴躍捐熱血，紫南宮送錢母會再加碼。

紫南宮以借發財金聞名，每年借金約4億元，還金則達7億元；莊秋安指出，去年受疫情影響，借金的數量減少，去年借出3億多元，還金部分人數也少了5％，不過，還金的數額卻比前年增加3000多萬元，可能是借金的人賺到錢，所以還金很大方。

莊秋安透露，日前有位信眾還金數額創新紀錄，他借了300元，先後還金為60萬元、120萬元及160萬元，總共還了340萬元。