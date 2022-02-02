日媒報導，7-11日本母公司、零售巨擘7&I控股公司正準備出售旗下陷入困境的百貨事業崇光、西武（Sogo & Seibu），以專注拓展其海外便利商店業務。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）1月31日引述知情人士說法報導，7&I控股公司（Seven & i Holdings）已開始就出售崇光西武展開談判，潛在買家包括數個投資基金和企業。

7&I將自2月開始就出售價格及其他條件進行協商，以縮短買家名單。一般認為，崇光西武的預估售價將超過2000億日元（約新台幣483億元）。

7&I今天透過聲明指出，公司正研究調整其事業組合的所有可能性，包括出售崇光西武的股份，但目前尚未作出任何正式決定。該公司股價早盤一度勁揚8.8%。

事實上，7&I一直在為出售百貨事業預做準備。舉例來說，該公司於2021年9月將西武旗艦店的房地產管理子公司與崇光西武合併。

7&I公司於2006年收購千禧零售（Millennium Retailing）後成立崇光西武。然而，受到網購崛起影響，崇光西武在日本的門市數量已從原有的28間銳減至10間。

本次出售案背後主要推手是持有7&I約4.4%流通股的美國投資公司ValueAct Capital。

ValueAct Capital去年在給投資人的一封信中表示，如果7&I分拆或重組低利潤業務，並專注於便利商店事業，公司市值可能會增加1倍以上。

此後，由於7&I未作出任何重大回應，ValueAct Capital又於1月罕見發表公開信，呼籲管理階層提出戰略選項，包括出售百貨業務等。

據報導，出售百貨業務並不會對7&I的盈利結構產生重大影響，因為該公司2021財年約4000億日元（約新台幣966億元）的預估綜合營業利潤大多來自日本和海外的便利商店業務。

針對7&I有意出售旗下百貨事業的消息，遠東SOGO百貨發言人楊政憲回應，這對台灣SOGO的商標使用授權並無影響。

楊政憲指出，7&I旗下SOGO這塊招牌的海外授權中，以台灣的「遠東SOGO」表現最為亮眼突出。（譯者、採訪：張璦、韓婷婷/核稿：施施）1110201