農曆新年前，家家戶戶無不忙著大掃除，而一名網友在整理家中時，竟在窗溝中發現一隻已經乾癟死亡的老鼠，把他嚇得不清。文章曝光後，掀起網友的熱烈討論。

這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示因農曆春節將至，他正忙著在家除舊布新，努力掃掉過去一年累積的灰塵，沒想到，他清理到窗戶時，卻在窗邊發現了驚人的「生物」。

網友在洗窗戶時，在窗沿發現一隻乾掉的動物屍體。（翻攝臉書社團《爆廢公社公開版》）

透過原PO發出的照片可見，窗沿中卡著一個長條狀的淺褐色不明物體，仔細一看才發現竟是一隻已經乾掉的老鼠屍體；原PO戲謔表示，自己險些把老鼠認成番薯，不曉得這隻老鼠在離世前究竟歷經多少波折。

文章發布在網路上，截至發稿時間已有近2000位網友按讚，不少網友紛紛表示，「看成植物」、「遠看我以為地瓜發芽」、「好可怕」、「我只有清到壁虎乾，你贏了」、「天哪…這要多久才會變這樣」、「我以為是薑。」

但也有一部分網友認為，卡在窗沿的動物為蜜袋鼯而非老鼠、「唉….應該是蜜袋鼯」、「牠是蜜袋鼯，可憐的小傢伙」、「這是可憐的走失的小蜜袋鼯，有養蜜袋鼯的一看就知道了」。