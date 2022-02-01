贏了牌輸了女友！1名網友日前到女友家打麻將，連續2將「1贏3」讓女友家人各個都輸錢，還曾一度連莊16次並攔截女友父親3把胡，最後他「小三元自摸」結束牌局，女友父親當場起身質問他是否做牌，2人爆發爭口角，女友父親最後氣不過翻桌，他回家後女友甚至傳來訊息要求分手，讓他相當傻眼。

該網友在臉書「靠北女友my girl」發文說，他日前到女友家打麻將，第1將女友父親未開胡、連放槍9把，女友弟弟則放槍數把，只有女友嬸嬸小輸，他則是一贏三，到了第2將他運氣更旺，一度連莊16次並攔截女友父親3把胡，沒想到女友父親後來開始飆髒話，打到最後他「小三元自摸」，女友父親當場氣炸。

該網友說，女友父親當場從牌桌上跳起罵他做牌，他則怒回「可憐啊！輸牌還輸人品，要不要教你打牌啊？」沒想到女友父親當場翻桌，並要他以後別來家裡打牌，對方嗆「這種贏錢囂張的人以後會落魄撿角」，他則繼續回嗆「真的是笑死人，現在人技不如人，嘴上倒是很神，一整個就是笑話」。

該網友當天回家就收到女友訊息稱要分手，他最後發文再嗆女友一家「打個300/100輸2萬多，叫成那樣真的可悲」；其他網友則留言說，「你也不惶多讓，就知道是女友的爸爸還口無遮攔」、「其實早分也好，牌品看出人品，以後問題會很多」、「還有分手費兩萬，可以了」、「若真想一家親會放水給女方家，讓彼此打個平手」。