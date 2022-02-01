桃園市八德區一名鄭姓男子因年節大掃除時，家中清出大量垃圾，連帶把裝有20萬的舊箱子也一併丟給垃圾車，除夕當天他與太太著急前往八德區清潔隊尋求協助，所幸該批廢棄物還沒送進焚化爐。經過清潔隊員兩天的尋找，終於尋獲，也讓夫妻倆直向清潔隊長及隊員連聲道謝。

失主鄭先生向清潔隊表示，自己將20萬現金裝入藍黑色行李箱存放，但1月30日下午清潔隊加收垃圾時，家人認為藍色行李箱破舊，誤將裝有現金的行李箱丟棄，鄭先生當晚發現後心急如焚，隔日除夕一早即趕往八德區清潔隊請求協助。

所幸該批廢棄物陸續進行打包作業中，尚未焚毀，經過清潔隊長及值班隊員的協助下，慢慢用抓斗翻找貯坑垃圾，才發現這卡行李箱並取回誤丟的現金，讓這對夫妻直呼幸運

過年前民眾都會舉辦大掃除，把一些大型家具及積存的物品丟棄，環保局透露，先前曾協助民眾在廢棄書桌尋找到祖輩留下的現鈔，也有太太將結婚戒指藏在床墊中但老公不知情，因更換床墊才發現，之後尋求清潔隊員協助後尋獲。

環保局也呼籲民眾，在丟棄垃圾獲大型家具時務必詳加檢查，這回所幸尋獲，也讓清潔隊員兩天的辛苦有代價。