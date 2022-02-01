南鯤鯓代天府國運籤出爐！8聖筊「觀音大士收大鵬鳥」得中上籤 廟方解釋曝光

台南南鯤鯓代天府今抽出國運籤，此籤為「觀音大士收大鵬鳥」，廟方表示該籤為中上籤，是個好籤。對此，新黨青年軍王炳忠以自己親友的經驗來看，認為這首籤是看似吉利、實則暗藏玄機的籤，重點就在「大難禍患」四字。

南鯤鯓代天府抽國運籤今早11點抽出，由董事長陳浚鎰擲筊，連抽3籤都擲出笑筊，抽到第4籤時突然連續擲出8個聖筊，抽出國運籤，該籤為「觀音大士收大鵬鳥」，籤詩「十方佛法有靈中，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂」，廟方表示，此籤是個好籤，意指作亂的大鵬鳥被觀音大士收服，是個中上籤。

對此，王炳忠今（1日）在臉書發文表示，他要提醒大家的是，以自己自身親友的經驗，這首籤是看似吉利、實則暗藏玄機的籤，重點就在「大難禍患」四字！六十甲子籤，表達吉祥、財利的詩句很多，但這首籤的詩眼出現「大難禍患」，就蘊含了凶變之兆，並直言因每個人造化不同，而會有不同際遇！

王炳忠指出，自己兒時就曾記得父親抽籤問公司經營困難的事，最後抽到此籤，暗示確有難關，最後未負債結束經營。2017年大年初一，親友為他問該年運途，結果得此籤，光看好的話以為就是「貴人」、「紅日當空」，後該年碰上1219綠色恐怖「查水表」，幸得「十方佛法有靈中」，社會各界正義之士來馳援，才免於民進黨政權特務暗中迫害。

此籤故事「觀音大士收大鵬鳥」，王炳忠稱，典出中國民間演義中觀音大士身邊的大鵬鳥化成宋仁宗大鬧朝廷，迫害包公、展昭等忠臣良將，後得大鵬的主人觀音大士收伏，結束假皇帝禍害朝綱的亂局。觀音收伏鵬鳥，正如王師收復賊子攻占的城池，紅太陽照臨，貴人來到，對原先思想、作為不同的人來說，自然處境、吉凶也不相同了！