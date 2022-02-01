智慧型手機問世後，已經是每位民眾的標配，不少人更是無法離開手機超過10分鐘，但智慧型手機包括iPhone，耗電量也是讓人煩惱的地方，出門還必須「尿袋」不離身。對此有達人傳授5招，讓手機用戶可以輕鬆省電。

手機用戶可以使用以下5個方法省電：

1.深色模式：

iPhone自從更新到iOS 13後，用戶可以把手機調整為深色模式，以黑底作背景底色，得益於OLED特性，以黑色為背景時，能夠比白底更省電，不僅是iPhone，也適用於所有使用OLED螢幕的手機，例如三星。

2.關閉WI-FI以及GPS定位功能

手機一般都是預設開啟WI-FI與GPS定位功能，事實上也鮮少有人會去關閉這兩項方便的功能，但若訊號不穩時，WI-FI搜尋與GPS定位過程可是非常消耗電力的。

3.電池設定

現在手機都能在電池設定中，都有「省電模式」，雖然開啟後效能會略微降低，但能大幅延長手機使用時間。

4.關閉隨顯螢幕

隨顯螢幕(Always on Display)功能，為安卓手機廣泛應用的一個功能，可以讓人在手機待機後，仍然顯示時間日期，以及即時訊息、來電提示，部分手機甚至可以藉此雙擊螢幕喚醒，但實在上此功能也是相當耗電，關閉後可以節省相當多的電量。

5.背景程式

不少APP即便關閉，但實際上卻是隱藏在背景中繼續執行，用家同樣可透過電池選項中，查看APP耗電量與正在背景中執行的程式，將其關閉，便可省下不少電量。