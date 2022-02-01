有全台最辣日文女老師稱號的長瀨昆妮，因為在直播天王連千毅開直播時，在他身旁幫忙，「連千毅愛徒」的名號也讓她意外獲得高討論度，更成功擄獲一票粉絲；長瀨昆妮平時不吝嗇分享好身材，近期曬出在ATM領錢的上帝視角，大秀超兇雙球，還大方透露私密身體密碼，讓網友又戀愛了。

網美長瀨昆妮不僅是日文老師，也是JKF女郎，前陣子開始更因變成「連千毅愛徒」再爆紅，深邃五官精緻的外貌，加上前凸後翹的完美性感曲線，讓她擄獲大票男網友的心；1月29日長瀨昆妮在IG分享到ATM領錢的美照，綁著俏麗馬尾，上帝視角讓傲人身材被看光。

長瀨昆妮親曝身體密碼，網友都嗨翻。(圖/ 摘自長瀨昆妮IG)

畫面中長瀨昆妮戴著口罩站在ATM前，從由上往下的視角，注意到穿著深U上衣搭配牛仔吊帶褲，超兇F罩杯上圍快彈出來，事業線深到不見底，非常誘人；長瀨昆妮翻著錢包，而她更曖昧地寫上，「我的密碼是32/23/33」，似乎在透露自己的三圍，不藏私大爆料再度讓粉絲暴動。

大票男網友看到三圍都受不了了，激動表示「那是三圍吧，領得到錢嗎」、「32F太巨了」、「這密碼太好了，喜歡這組密碼」、「日文女神火辣辣」、「身體密碼太性感了吧」。