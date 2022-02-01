雙喜臨門？一名懷孕的女網友透露，日前在老公的陪同下去醫院產檢，未料卻在等候區撞見公公牽著另外大肚子的陌生女子，甚至該名女子還稱呼公公為「老公」，讓她頓時晴天霹靂，不知道怎麼辦。

女網友在爆料公社App匿名公社發文，稱先前她因為懷孕而與老公一同去醫院產檢，而她趁老公去停車時，獨自一人坐在等候區，同時眼角瞥見一名孕婦旁站著灰白頭髮的男性，再仔細一看竟發現該名男子是她的公公。

原PO表示，她當下旋即喊了公公一聲「爸」，公公尷尬的點頭示意，隨即拉著一旁沒察覺異樣的孕婦離去，甚至該孕婦還錯愕地向公公說，「老公，快叫到我了，你幹嘛？要去哪啦？」

原PO說，後續老公停好車走到她的身旁，老公還向她說「媽要我們檢查完就打給她，她想知道孫子是不是健健康康的。」而她還沒從公公帶小三產檢的衝擊中回神，也不曉得是否該告訴老公實情。

文章曝光後，迅速引起網友熱議，不少網友回應，「公公身體還真硬朗⋯」、「當作不知道摟，不要太雞婆」、「恭喜你家雙囍臨門」、「為了家庭平靜跟別被遷怒到妳身上，就當什麼都沒看到」、「求後續」、「所以後來怎麼了」。